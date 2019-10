POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Samstag/Sonntag, 12/13.10.2019

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Altkreis Aurich

Verkehrsgeschehen

Wiesmoor- Am Samstagmorgen, gegen 08.40 Uhr befuhr eine 50-jährige Pkw-Führerin aus Wiesmoor, die Freilichtbühnenstraße in Wiesmoor, in Richtung Wittmunder Straße. Sie bog nach rechts auf die Wittmunder Straße ein und übersah eine von links herannahende und bevorrechtigte Radfahrerin. Es kam zur Kollision, wobei sich die 61-jährige Radfahrerin aus Wiesmoor leicht verletzte.

Wiesmoor- Am Samstagmorgen, gegen 09.00 Uhr ereignete sich ein weiterer Verkehrsunfall. Eine 48-jährige Pkw-Führerin befuhr mit ihrem 56-jährigen Beifahrer, die Hauptstraße aus Richtung Friedeburg kommend, in Richtung Wiesmoor. Ein 62-jähriger Pkw-Führer aus Friedeburg befuhr den Rothenburger Weg und bog auf die bevorrechtigte Hauptstraße ein. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, wobei die 48-jährige und ihr Beifahrer schwere, aber keine lebensgefährlichen Verletzungen erlitten. Der Verursacher blieb unverletzt, beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit.

Kriminalitätsgeschehen

Aurich- Am frühen Samstagabend, gegen 18.00 Uhr stand eine 79-jährige Dame mit ihrem Fahrrad an der Bedarfsampel Esenser Straße/Wiesenstraße. Plötzlich kam eine männliche, ihr völlig unbekannte Person auf sie zu und schlug ihr mit der Faust mitten ins Gesicht. Der Schlag war so heftig, dass die Dame zu Boden ging. Sie erlitt Gesichtsverletzungen und wurde in das Krankenhaus verbracht. Der Mann entfernte sich fußläufig in Richtung Sandhorst. Die eingesetzten Beamten konnten den Beschuldigten kurze Zeit später feststellen und festnehmen. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. Der Beschuldigte, ein 26-Jähriger aus Aurich, wurde in eine psychiatrische Einrichtung zwangseingewiesen.

Aurich- Am Samstagabend gegen 20.00 Uhr wurde ein 49-jähriger Mann aus Aurich niedergeschlagen. Er war fußläufig an der Von-Jhering-Straße in Richtung Sparkassenarena in Aurich unterwegs. In Höhe der Emder Straße wurde er auf eine Gruppe, augenscheinlich alkoholisierter, Jugendlicher aufmerksam. Als er die Gruppe passierte, bekam er plötzlich einen Schlag auf den Hinterkopf und stürzte zu Boden. Bei dem Sturz erlitt er schwere Gesichtsverletzungen und wurde mittels RTW ins Krankenhaus verbracht. Ersten Angaben zu Folge handelte es sich bei der Gruppe von Jugendlichen um Personen in einem Alter von ca. 15 -18 Jahren.

PK Norden

Norden - Schlägerei Am frühen Samstagmorgen, gegen 04:15 Uhr, treffen im Bereich des Großraumparkplatzes an der KVHS zwei Gruppen junger Männer, einige davon nicht unerheblich alkoholisiert, aufeinander. Nach anfänglichen verbalen Streitigkeiten kommt es schließlich zu einer körperlichen Auseinandersetzung, wodurch letztlich ein 21-jähriger Mann aus Norden an der Lippe verletzt wurde. Ein Zeuge des Vorfalles zeigte Zivilcourage und trennt die Gruppen mit Hilfe seines Hundes. Einige Beteiligte der Schlägerei flüchten daraufhin zunächst, können aber wenig später durch die herbeigerufene Polizei ermittelt werden. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Leezdorf - Diebstahl aus Cabrio Nachdem ein bislang Unbekannter das Verdeck eines Audi Cabriolet in der Nacht von Freitag auf Samstag auf einem Privatgrundstück an der Leezdorfer Straße in Leezdorf aufgeschnitten hat, entwendet dieser das fest eingebaute schwarze Autoradio der Marke Alpine, Typ CDA-117Ri. Hinweise dazu nimmt die Polizei Marienhafe unter der Telefonnummer 04934-4129 entgegen.

Arle - Randalierer auf Feuerwehrfest Ein 19-jähriger, nicht unerheblich alkoholisierter Mann aus Esens, randaliert in der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 01:30 Uhr auf dem Feuerwehrfest in Arle und lässt sich einfach nicht beruhigen. Schließlich wird er durch zwei 44 und 49 Jahre alten Männer aus Großheide zu Boden gebracht und bis zum Eintreffen der herbeigerufenen Polizei festgehalten. Der Verursacher wird schließlich zur Ausnüchterung mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus transportiert.

PK Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

Wittmund -Widerstand gegen Polizeibeamte Aggressiv und uneinsichtig zeigte sich ein alkoholisierter 27-jähriger Schortenser am Samstagabend in der Emdener Straße in Wittmund. Nach einer vorangegangenen Körperverletzung wurde dem jungen Mann ein Platzverweis ausgesprochen. Im Verlauf der weiteren Sachverhaltsaufnahme steigerte sich dann das Aggressionspotential des Mannes, bis er einem Polizeibeamten ans Revers griff und diesem ins Gesicht schlug. Daraufhin wurde der Aggressor in Gewahrsam genommen. Aber auch hierbei beruhigte er sich nicht und beleidigte die Beamten fortwährend. Der Schortenser muss sich nun wegen Körperverletzung, Beleidigung und Widerstand gegen Polizeibeamte strafrechtlich verantworten.

Verkehrsgeschehen

Holtgast - Fahren ohne erforderliche Fahrerlaubnis Im Rahmen einer Verkehrskontrolle in Holtgast stellten Beamte des PK Wittmund am Samstagmorgen gegen 08:00 Uhr fest, dass der 38-jährige Fahrzeugführer eines LKW mit Anhänger nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis für das geführte Fahrzeuggespann war. Ihm wurde daraufhin die Weiterfahrt mit dem Anhänger untersagt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Glücklicherweise war ein Mitfahrer Inhaber der erforderlichen Fahrerlaubnis, so dass die Männer ihre Fahrt samt Anhänger dennoch fortsetzen konnten.

Esens - Verkehrsunfall mit drei leichtverletzten Personen Ein Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen ereignete sich am Samstagmittag um 11:51 Uhr auf der Bensersieler Straße in Esens. Die 72- jährige Fahrzeugführerin eines Oldenburger Fiat Panda fuhr aus der Grashauser Flage auf die vorfahrtsberechtige Bensersieler Straße ein. Der 50-jährige Fahrer eines Euskirchener Ford Transit, welcher aus Esens in Richtung Bensersiel unterwegs war, versuchte noch dem Fiat auszuweichen, konnte aber schlussendlich den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Sowohl die 72-jährige, als auch der 50-jährige Oldenburger und dessen 8-jähriger Sohn, welcher hinten im Ford saß, wurden durch den Unfall leicht verletzt. Vorsorglich wurden der Junge und sein Vater mittels RTW in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit, so dass die Bensersieler Straße zeitweise für die Unfallaufnahme vollständig gesperrt werden musste.

Sonstiges

Wittmund- Ruhestörung Zu einer Ruhestörung durch das Abspielen überlauter Musik musste die Polizei Wittmund am Samstagabend gegen 22:45 Uhr in die Buttstraße in Wittmund ausrücken. Da es in der Vergangenheit bereits zu gleichgelagerten Einsätzen gekommen war, wurde seitens der Beamten eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gegen den 20-jährigen Verursacher gefertigt.

Friedeburg - Vermisstensache mit umfangreichen Suchmaßnahmen Mehrere Streifenwagen und ein Polizeihubschrauber suchten am Samstagnachmittag im Bereich der Ortschaft Marx nach einem 62-jährigen Friedeburger, für welchen eine Gefährdungslage nicht ausgeschlossen werden konnte. Umfangreiche Ermittlungen führten dann zum Erfolg, so dass der Friedeburger wohlbehalten bei Angehörigen nahe Hamburg angetroffen werden konnte.

