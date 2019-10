Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Einbruch in Wohnhaus; Norden - Unter Drogeneinfluss gefahren

Altkreis Norden (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Einbruch in Wohnhaus

In der Raiffeisenstraße in Norden ist es zu einem Einbruch in ein Wohnhaus gekommen. Ein Unbekannter verschaffte sich gewaltsam Zugang zu dem Haus, durchwühlte Schränke und Regale und entwendete untere anderem einen Tresor und einen Computer. Der Vorfall ereignete sich zwischen Freitag, 20.09., 8 Uhr, und Donnerstag, 10.10., 15:20 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04931 9210.

Verkehrsgeschehen

Norden - Unter Drogeneinfluss gefahren

Ein 20 Jahre alter VW-Fahrer ist am Freitag um kurz nach 11 Uhr in Norden von der Polizei angehalten worden. Bei der Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass der Norder offenbar unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Ein Drogenvortest verlief positiv auf THC. Dem 20-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Ein Ordnungswidrigkeitsverfahren wurde eingeleitet.

