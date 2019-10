Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Einbruch in Arztpraxis

Altkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Unbekannte sind in eine Arztpraxis an der Esenser Straße in Aurich, Sandhorst, eingebrochen. Zwischen Freitag, 04.10., 0 Uhr, und Donnerstag, 10.10., 12:15, stiegen sie in die Praxis ein und durchsuchten die Räumlichkeiten. Entwendet wurde nach ersten Erkenntnissen ein Laptop und Bargeld. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich zu melden unter Telefon 04941 606215.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell