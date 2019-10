Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Rechtsupweg - Mercedes zerkratzt; Berumbur - Lack zerkratzt

Altkreis Norden (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Rechtsupweg - Mercedes zerkratzt

Ein schwarzer Mercedes E 220 ist am Samstagabend in Rechtsupweg zerkratzt worden. Unbekannte beschädigten zwischen 19 Uhr und 23 Uhr den Lack des Wagens, der auf dem Parkplatz des Dorfgemeinschaftshauses abgestellt war. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter 04941 606215.

Berumbur - Lack zerkratzt

Am Erlenweg in Berumbur ist ein Hyundai Tucson an der Beifahrerseite beschädigt worden. Unbekannte zerkratzten offenbar mit einem spitzen Gegenstand beide Türen an der Beifahrerseite, sodass die Grundierung sichtbar wurde. Der entstandene Schaden liegt schätzungsweise im vierstelligen Bereich. Der Vorfall ereignete sich zwischen Dienstag, 22 Uhr, und Mittwoch, 9 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei in Norden entgegen unter Telefon 04931 9210.

