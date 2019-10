Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wittmund - Fischsterben zwischen Esens und Dunum

Landkreis Wittmund (ots)

Sonstiges Geschehen

Wittmund - Fischsterben zwischen Esens und Dunum

Im Landkreis Wittmund ist es zwischen Esens und Dunum in den Gewässern Stuhlleide und Falster Tief zu einem erheblichen Fischsterben gekommen. Am Montag wurden in dem Bereich tote Fische auf der Oberfläche treibend festgestellt. Es besteht der Verdacht der Gewässerverunreinigung. Aus den betroffenen Gewässern entnahm die Polizei Proben, die aktuell auf Nähr- und Giftstoffe untersucht werden. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die Hinweise geben können oder ungewöhnliche Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich zu melden unter Telefon 04462 9110.

