Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Einladung zum Pressegespräch: Polizeistation Dornum mit neuer Besetzung

Altkreis Norden (ots)

Einladung zum Pressegespräch: Polizeistation Dornum mit neuer Besetzung

Die Polizeistation Dornum wird neu besetzt. Ingo Bieneck wird die Leitung übernehmen und sich ab Oktober um die Belange im Zuständigkeitsbereich der Polizeistation Dornum kümmern. Der Polizeioberkommissar übernimmt die Aufgabe von Uwe Fieker.

Aus dem Anlass der Amtsübergabe laden wir Vertreter von Redaktionen ein

am Dienstag, 15. Oktober,

um 14 Uhr

ins Rathaus der Gemeinde Dornum, Schatthauser Straße 9, 26553 Dornum.

Im Anschluss besteht die Möglichkeit für Bild- und Tonaufnahmen. Bitte geben Sie uns bis Montag, 14. Oktober, 18 Uhr, eine Rückmeldung, ob Sie an dem Termin teilnehmen werden, am besten per E-Mail unter pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Pressestelle

Wiebke Baden

Telefon: 04941 606104

E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell