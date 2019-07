Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Ladendiebstähle

Bückeburg/Obernkirchen (ots)

(ma)

Den Polizeidienststellen in Bückeburg und Obernkirchen wurden gestern zwei Ladendiebstähle von den jeweils geschädigten Unternehmen nachträglich gemeldet, wobei insbesondere die Beute der Täter etwas außergewöhnlich ist.

In einem Bückeburger Baumarkt hatte es ein 75jähriger Obernkirchener am vergangenen Freitag auf eine, wohlgemerkt eine, Flügelschraube abgesehen. Der Senior wurde dabei von anderen Kunden des Marktes beobachtet, wie er die Schraubenpackung öffnete und die Flügelschraube einsteckte. Die Kunden informierten die Marktleitung. Die gesamte Packung hat einen Verkaufswert von 3,09 Euro; der Wert einer Schraube ist bislang noch nicht bekannt.

Erheblich höher ist hingegen der wirtschaftliche Schaden, den sehr wahrscheinlich mehrere Täter am Samstag in einem Einkaufsmarkt in Obernkirchen verursacht haben. Dort schafften es die Diebe vier Hoverboards, also ein selbstbalancierendes auf kleinen Rollen oder Räder fahrendes Rollbrett ohne Lenkstange, und 90 Flaschen Shampoo zu stehlen. Die Schadenshöhe beläuft sich auf fast 1.000 Euro.

Ein 29jähriger Ladendieb aus Bückeburg, der bereits auffällig wurde, nahm es gestern mit seinem Hausverbot in einem Discounter in Bückeburg nicht so ganz genau und wurde wieder beim Stehlen erwischt. Zwei Dosen eines Biermischgetränkes für insgesamt 2,09 Euro versuchte er vergebens durch den Kassenbereich zu schleusen.

