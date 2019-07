Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zerstörungswut nach gescheitertem Fahrraddiebstahl

Rinteln (ots)

(swe). Am Dienstag, 23.07., gegen 18.55 Uhr, versuchen drei jugendliche Täter zwei aneinander gekettete Fahrräder vor dem Freibad zu entwenden. Sie nehmen die beiden Fahrräder mit in Richtung des Weges am Freibad entlang und bei dem Versuch, die Sicherung der Räder zu "knacken", werden sie durch Zeugen aus einem am Weg gelegenen Haus beobachtet und fotografiert. Dabei versuchten die Jugendlichen, mit Gewalt die Räder auseinander zu reißen und warfen die beiden Damenräder schließlich noch hoch, um die Sicherung zu lösen. Die Jugendlichen lassen dann erfolglos von ihrem Vorhaben ab und lassen die entwendeten Fahrräder liegen. Anhand der Fotoaufnahmen ermittelt die Polizei nun.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

Polizeikommissariat Rinteln

Pressestelle

Hasphurtweg 3

31737 Rinteln

Telefon: 05751/95450

E-Mail: pressestelle@pi-nbg.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg

/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell