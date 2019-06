Polizei Essen

POL-E: Essen: Zeugen gesucht nach schwerem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht

Essen (ots)

45139 E.-Südostviertel: Gestern Abend (13. Juni, 22:00 Uhr) kam es auf der Burggrafenstraße kurz vor der Unterführung zu einem schweren Unfall, bei dem ein 33-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt wurde - die Polizei sucht jetzt nach einem flüchtigen BMW-Fahrer.

Der 33-jährige Motorradfahrer aus Solingen war auf der Burggrafenstraße in Richtung Herzogstraße unterwegs, als er in der Rechtskurve, kurz vor der Unterführung, mit einem VW zusammenprallte.

Grund für den Zusammenstoß soll ein Ausweichmanöver des Motorradfahrers gewesen sein. Kurz vor der Unterführung werden die zwei Fahrbahnen der Burggrafenstraße in einem Reißverschlussverfahren zu einer Fahrbahn zusammengeführt. In diesem Bereich soll der unbekannte Fahrer eines blauen BMW E46 den Motorradfahrer von rechts überholt haben und auf dessen Fahrbahn eingeschert sein - so dass der Motorradfahrer nach links in den Gegenverkehr ausweichen musste. Dort stieß er mit dem VW eines 28-jährigen Esseners zusammen und verletzte sich. Der unbekannte BMW-Fahrer fuhr davon.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang und/oder zum flüchtigen Fahrer des blauen BMW E46 machen können. Diese werden gebeten sich beim Verkehrskommissariat 1 unter der Rufnummer 0201/829-0 zu melden./ SyC

