Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis): PKW-Brand in Parkhaus

Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis) (ots)

Am Samstag, gegen 17 Uhr, parkte eine 36-jährige Frau ihren Seat im Parkhaus eines Einkaufscenters in der Martin-Luther-Straße. Kurz darauf fing der Pkw an zu brennen. Durch die Feuerwehr Sinsheim konnte der Brand schnell gelöscht werden. Am Pkw entstand Totalschaden, verletzt wurde niemand. Das Parkdeck musste aufgrund der Rauchentwicklung kurzzeitig gesperrt werden. Die Brandursache ist bislang unklar, das Polizeirevier Sinsheim hat die Ermittlungen aufgenommen.

