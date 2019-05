Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis): Pkw auf nasser Fahrbahn aus Kurve geflogen und mehrfach überschlagen.

Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis) (ots)

Am Samstag, gegen 15.45 Uhr, fuhr ein 18-jähriger mit einem Ford Fiesta auf der L 550 von Sinsheim in Richtung Weiler. In einer Rechtskurve kam er aus bislang unbekannter Ursache auf regennasser Fahrbahn nach rechts von der Fahrbahn ab, rutschte die Böschung hinab und überschlug sich dreimal. Der Fahrer und sein 16 Jahre alter Beifahrer wurden hierbei verletzt und zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Am Pkw entstand Totalschaden. Die L 550 musste während der Unfallaufnahme halbseitig gesperrt werden.

