POL-NI: Unfall mit Personenschaden

Auetal (ots)

(swe). Am Dientag kommt es im Auetaler Ortsteil Rehren auf der L 443 zu einem Verkehrsunfall mit 3 beteiligten Fahrzeugen. Ein mit 4 Personen besetzter Pkw Seat Altea befährt die L 443 aus Altenhagen kommend in Fahrtrichtung Rehren. Dieses Fahrzeug überholt einen in gleicher Richtung fahrenden Radfahrer. Vor dem Rad schert die Fahrzeugführerin (30) wieder ein. Ein entgegenkommendes Fahrzeug VW Polo bemerkt den Überholvorgang und der Fahrzeugführer tritt leicht auf die Bremse. Der nachfolgende Fahrer eines Ford Mustang (32 Jahre) sieht die Bremslichter des vor ihm fahrenden Pkw, bremste stark ab und gerät ins Schleudern. Er kommt zunächst nach rechts ab in den Grünstreifen, driftet dann nach links auf die Fahrbahn und kollidiert mit dem entgegenkommenden Seat Altea. Der Mustang wurde bei dem Unfall im kompletten Frontbereich stark beschädigt, der Motorblock riss aus der Halterung heraus. Der Seat wurde im linken Frontbereich stark deformiert. Der Fahrer des Mustang verletzt sich leicht, ebenso die Fahrzeugführerin des Seat sowie die beiden Mitfahrerinnen (11 und 9 Jahre) auf dem Rücksitz. Beide Fahrzeuge müssen abgeschleppt werden und es traten Betriebsstoffe aus. Es entsteht ein Schaden von geschätzt 9.000 Euro.

