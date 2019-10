POL-AUR: Upgant-Schott - Auto kollidiert mit Baum

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Altkreis Norden (ots)

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Samstagabend in Upgant-Schott ereignet. Ein BMW 5er war auf der Wirdumer Straße in Richtung Wirdum unterwegs und kam nach bisherigem Erkenntnisstand gegen 22:50 Uhr alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Wagen kollidierte mit einem Baum und überschlug sich mehrfach. Vier minderjährige Personen im Alter zwischen 13 und 16 Jahren, die in dem Auto saßen, wurden verletzt. Sie wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Wer das Auto fuhr, wird derzeit ermittelt. Der BMW war zuvor in Aurich entwendet worden.

