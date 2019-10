Polizei Braunschweig

POL-BS: Beim Joggen gebissen - Hundehalter gesucht

Braunschweig (ots)

Beim Joggen gebissen - Hundehalter gesucht

15.09.2019, 08.10 Uhr Braunschweig, Kreuzstraße

Die Polizei Braunschweig sucht zu einem Vorfall den Halter eines schwarzen Pitbull-Terriers.

Eine 27-jährige Frau war mit ihrem 32-jährigen Freund am Morgen des 15.09.2019 in der Parkanlage zum Joggen. Als sich ihnen zwei Hunde unangeleint näherten, blieben die beiden zunächst stehen. Ein schwarzer Pitbull-Terrier biss die Frau ohne erkennbaren Grund in das Gesäß, den Oberschenkel und den Rücken.

Der Hundehalter, der 20-30 Jahre alt und zirka 170-180 cm groß war und ein ungepflegtes Erscheinungsbild hatte, konnte sich nach seinen Angaben das Verhalten des Hundes nicht erklären. Ohne seine Personalien anzugeben verschwand der Mann, der eine blasse Hautfarbe sowie dunkle kurze Haare hatte und dunkel gekleidet war, in Richtung Altstadtring.

Der Mann war in Begleitung eines 180-190 cm großen Mannes, der einen grauen Pitbull-Terrier hatte. Dieser ungefähr 35-jährige Hundehalter, der eine gepflegtere Erscheinung sowie kurze dunkle Haare hatte und einen modellierten Kinnbart trug, ging mit dem Unbekannten aus dem Park. In ihrer Begleitung befand sich weiter eine sehr schlanke, eher ungepflegte Frau mit blasser Hautfarbe, dunkler Kleidung und braunen langen Haaren, die auf ungefähr 25 Jahre geschätzt wurde.

Die bisherigen Ermittlungen in dieser Sache verliefen bislang ergebnislos. Wer Hinweise auf die drei aufgeführten Personen geben kann wird gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Mitte unter der Rufnummer 0531/476-3115 in Verbindung zu setzen.

