Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Unfall beim Abbiegen - eine Leichtverletzte

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Ein 49 Jahre alter Volvo-Fahrer ist am Donnerstagmorgen (24.10.2019) beim Abbiegen in die König-Karl-Straße mit einem Renault Twingo kollidiert, eine 51 Jahre alte Frau erlitt dabei leichte Verletzungen. Der 49-jährige Volvo-Fahrer war gegen 09.30 Uhr in der Kleemannstraße unterwegs, als er nach rechts in die König-Karl-Straße abbiegen wollte. Da sich jedoch der Verkehr, zumindest auf dem rechten der beiden Fahrstreifen zurückstaute, ließ ein Autofahrer für den 49-Jährigen eine Lücke frei werden. Der Volvo-Fahrer bog ab und wechselte unmittelbar von den rechten auf den linken Fahrstreifen. Dabei kollidierte er mit dem Renault Twingo eines 58-Jährigen, der in gleicher Richtung unterwegs war. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Twingo auf den Daimler eines 51-Jährigen geschoben, der verkehrsbedingt auf den rechten Fahrstreifen wartete. Eine 51 Jahre alte Beifahrerin im Twingo erlitt durch den Zusammenstoß leichte Verletzungen. Nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden von rund 15.000 Euro. Während der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbehinderungen.

