Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Beim Fahrstreifenwechsel mit Auto kollidiert - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost (ots)

Ein 30 Jahre alter Lastwagenfahrer ist am Donnerstagmorgen in der Uferstraße mit dem Renault einer 27-Jährigen zusammengestoßen. Der 30-Jährige fuhr gegen 07.05 Uhr in der Uferstraße Richtung Esslingen. Kurz nach Ende des Leuzetunnels wollte er vom mittleren auf den rechten Fahrstreifen wechseln, um anschließend in die Poststraße abzubiegen. Dabei übersah er offenbar den Renault Twingo der 27-Jährigen, der sich leicht nach vorne versetzt rechts neben seinem Lastwagen befand. Durch den Aufprall drehte sich der Twingo nach links vor den Lastwagen, er wurde zirka 50 Meter weit quer vor dem Lastwagen hergeschoben, bis dieser zum Stillstand kam. Die 27-Jährige konnte über die Beifahrertüre aussteigen, sie blieb vermutlich unverletzt, Rettungskräfte brachten sie zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 3.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei unter der Rufnummer +4971189904100 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 / 8990 - 1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell