Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbrecher hebeln an Geschäftstüren

Bocholt (ots)

Zu drei weiteren Einbruchsversuchen ist es über die bereits gemeldeten hinaus in der Nacht zum heutigen Mittwoch in der Bocholter Innenstadt gekommen. Die Täter versuchten, die Eingangstüren zu zwei Friseurgeschäften und einem weiteren Geschäft an der Osterstraße aufzuhebeln. Es gelang ihnen in keinem der drei Fälle. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

