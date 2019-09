Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Pedelec am Friedhof entwendet

Vreden (ots)

Ein Pedelec im Wert von circa 3.600 Euro hat ein Unbekannter am Montag in Vreden gestohlen. Das schwarz lackierte Herrenrad der Marke Bulls vom Typ Green Mover Lacuba Evo E 25 hatte ab 13.30 Uhr an der Aussegnungshalle des Friedhofes an der Zwillbrocker Straße gestanden. Der Besitzer entdeckte den Verlust gegen 16.30 Uhr. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

