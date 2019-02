Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Mehrere Fahrer unter Alkohol- oder Drogeneinfluss erwischt

Hamm (ots)

Die Hammer Polizei hat am Wochenende wieder mehrere Verkehrsteilnehmer unter Alkohol- oder Drogeneinfluss erwischt. Kurz nach Mitternacht am Montagmorgen, 25. Februar, hat die Polizei auf dem Langewanneweg eine 36-jährige Golf-Fahrerin angehalten. Die unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehende Frau war zuvor Schlangenlinien gefahren und hat einen Kreisverkehr entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung verlassen. Sie musste eine Blutprobe abgeben und ihr Auto erst mal stehen lassen. Am Sonntag, 24. Februar, zog die Polizei einen Motorroller aus dem Verkehr. Der 15-jährige Fahrer des getunten Rollers fuhr gegen 17 Uhr auf einem Gehweg durch den Lippepark. Zusammen mit einem weiteren Rollerfahrer fuhr er in gefährdender Weise auf Fußgänger zu und bremste erst kurz vor ihnen ab. Der 15-Jährige konnte von der alarmierten Polizei gestoppt werden, der zweite Rollerfahrer floh. Der 15-Jährige war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Sein Roller wurde sichergestellt. Ebenfalls sichergestellt wurden die Autoschlüssel eines 28-jährigen Opel-Fahrers am Sonntag, 24. Februar. Gegen 4.30 Uhr wurde der Hammer auf der Goethestraße angehalten. Ein Alkoholtest verlief positiv, außerdem war der 28-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Neben seinen Autoschlüsseln musste er auch eine Blutprobe abgeben. Ebenfalls unter Alkoholeinfluss erwischte die Polizei am Sonntag gegen 1 Uhr den 33-jährigen Fahrer eines Kleintransporters, weil er auf der Grünstraße leichte Schlangenlinien fuhr. Auch er musste eine Blutprobe abgeben. Am Samstag, 23. Februar, hielt die Polizei gegen 17.20 Uhr auf der Dortmunder Straße einen 40-jährigen Nissan-Fahrer an. Ein Drogentest verlief positiv, sodass auch er eine Blutprobe abgeben musste. Ebenfalls am Samstag, gegen 10.20 Uhr, erhielten Polizisten einen Hinweis auf einen Mann, der zuvor betrunken Auto gefahren sein soll. Die Polizisten trafen den 42-Jährigen auf der Breslauer Straße an und führten einen Alkoholtest durch, der positiv verlief. Der Hammer musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. Gegen 4.30 Uhr am Samstag kontrollierte die Polizei auf der Münsterstraße einen 20-jährigen Peugeot-Fahrer. Ein Drogentest verlief positiv, sodass auch er eine Blutprobe abgeben musste. Die Polizei erinnert daran, dass Fahren unter Alkohol- oder Drogeneinfluss gefährlich ist. Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich selbst, sondern auch andere. (bw)

