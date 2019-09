Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heiden - Schaltschrank beschädigt

Heiden (ots)

Einen Schaden in Höhe von circa 3.000 Euro hat ein Unbekannter am Samstag in Heiden an einem Schaltkasten angerichtet. Der Vorfall ereignete sich zwischen 13.00 Uhr und 13.15 Uhr an der Buchenstraße. Nach ersten Erkenntnissen muss jemand mit einem Fahrzeug gegen den Schaltschrank gefahren sein und es dabei aus seiner Verankerung gelöst haben. Der Verursacher entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein. Die Polizei bittet um Hinweise: Tel. (02861) 9000.

