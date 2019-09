Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Isselburg-Anholt - Berauscht gefahren

Isselburg (ots)

Alkoholisiert und unter Drogeneinfluss hat am späten Dienstagnachmittag ein junger Autofahrer seinen Wagen durch Isselburg-Anholt gesteuert. Polizeibeamte hatten bei der Kontrolle nicht ohne Grund den Geruch von Alkohol wahrgenommen. Ein Test ließ erkennen, dass der 19-Jährige alkoholisiert hinter dem Steuer saß. Darüber hinaus schlug ein zusätzlicher Drogentest positiv an auf den Cannabiswirkstoff THC. Die Beamten fertigten eine Anzeige, untersagten die Weiterfahrt und brachten den jungen Mann zur Entnahme einer Blutprobe in ein Krankenhaus.

