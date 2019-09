Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Pkw erfasst Kind auf Zebrastreifen

Gronau (ots)

Leichte Verletzungen hat ein neunjähriger Radfahrer am Dienstag in Gronau bei einem Unfall erlitten. Das Kind wollte gegen 15.35 Uhr die Königstraße in Höhe eines Zebrastreifens überqueren. Dabei erfasste ihn das Fahrzeug einer 24-jährigen Autofahrerin aus Almelo (NL), die auf der Königstraße in Richtung Schwarzenbergstraße unterwegs gewesen war und den querenden Radfahrer übersehen hatte. Der entstandene Sachschaden liegt circa bei 1.200 Euro.

