Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Bäckerei und Friseursalon eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-West (ots)

Unbekannte sind in der Nacht auf Donnerstag (24.10.2019) in einen Backshop und einen Friseursalon an der Hasenbergstraße eingebrochen, bei einem Friseursalon an der Rotebühlstraße scheiterte ein Einbruchsversuch. Durch Aufhebeln eines Seiteneingangs gelangten die Täter zwischen 14.30 Uhr und 05.00 Uhr in die Räumlichkeiten des Backshops. Sie stahlen die Registrierkasse mit einem geringen Bargeldbetrag und zehn panierte Schnitzel. In das Friseurgeschäft an der Hasenbergstraße gelangten die Täter zwischen 17.25 Uhr und 08.00 Uhr auf ungeklärte Weise. Sie stahlen mehrere Hundert Euro Bargeld sowie elf Scheren im Gesamtwert von mehreren Tausend Euro. An der Rotebühlstraße versuchten die Unbekannten zwischen 02.00 und 10.00 Uhr, die Eingangstüre aufzuhebeln, dies gelang ihnen jedoch nicht. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier 3 Gutenbergstraße unter der Rufnummer +4971189903300 zu melden.

