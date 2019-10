Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kreis Kleve- Bundesweiter Protesttag der Landwirte/ Polizei erwartet erhebliche Verkehrsbeeinträchtigungen

Kreis Kleve (ots)

Am kommenden Dienstag (22. Oktober 2019) demonstrieren bundesweit Landwirte im Rahmen eines Aktionstages gegen die neue Düngeverordnung. Auch im Kreis Kleve nehmen 100-200 Landwirte mit ihren Traktoren an der Demonstration teil. Dazu möchte die Polizei im Vorfeld die Anwohner und Verkehrsteilnehmer über mögliche Verkehrsbeeinträchtigungen informieren. Seitens des Veranstalters ist eine gemeinsame Fahrt ab 8 Uhr vom Treffpunkt am Parkplatz der Rundsporthalle in Wesel über u.a. Weseler Rheinbrücke, die Weseler Straße, auf die Rheinberger Straße (B 67) und von dort in den Kreis Kleve über die Obermörmter Straße geplant. Auf Klever Gebiet geht es über die Appeldorner Straße und die Reeser Rheinbrücke auf den Grüttweg und von dort zum Westring. Die Fahrt endet auf dem Parkplatz des Schulzentrums Rees. Eine Abschlusskundgebung ist dort derzeit nicht geplant. Die Polizei empfiehlt die genannten Straßen großräumig zu umfahren. Wir bitten um Ihr Verständnis und gegenseitige Rücksichtnahme.

