Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern- Unfallflucht/ Zwei PKW stark beschädigt

Geldern (ots)

Am Donnerstag (17. Oktober 2019) zwischen 11.00 Uhr und 15.00 Uhr beschädigte ein unbekannter Fahrer zwei hintereinander geparkte PKW an der Zeppelinstraße. Die Autos, ein Hyundai Santa Fe und ein Seat Exeo, parkten am linken Fahrbahnrand in Höhe eines Autohauses und wurden beide stark beschädigt. Das Fahrzeug des unbekannten Fahrers wurde beim Unfall ebenfalls beschädigt und hinterließ an der Unfallstelle Fahrzeugteile. Aufgrund der aufgefundenen Teile geht die Polizei davon aus, dass es sich um einen LKW gehandelt hat.

Hinweise zu verdächtigen Fahrzeugen bitte an die Polizei Geldern unter Telefon 02831 1250. (as)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell