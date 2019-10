Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kalkar- Verkehrsunfall/ 31-Jährige kommt von Fahrbahn ab

Kalkar (ots)

Am Donnerstag (17. Oktober 2019) gegen 12.05 Uhr kam eine 31-jährige Frau aus Goch beim Befahren der Gocher Straße in Richtung Goch aus bislang nicht bekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß frontal gegen einen Baum am Straßenrand. Die 31-Jährige verletzte sich bei dem Unfall schwer. Das Auto, ein Renault Clio, der 31-Jährigen musste abgeschleppt werden. Die Gocher Straße war zwischen dem Kreisverkehr Römerstraße/ Gocher Straße und der Gocher Straße/ Neulouisendorfer Straße bis 13.35 Uhr voll gesperrt.

Zeugenhinweise bitte an die Polizei Kleve unter Telefon 02821 5040. (as)

