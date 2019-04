Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mit 1,88 Promille hinterm Steuer

Kaiserslautern (ots)

Sicherheitskräften der US-Streitkräfte ist am Ostermontag in der Stiftswaldstraße während der Zufahrtskontrolle in die US-Kaserne ein alkoholisierter Autofahrer aufgefallen. Der 47-Jährige roch nach Alkohol. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht: Der Mann fuhr betrunken. 1,88 Promille lautete das Ergebnis eines Atemalkoholtests. Die Amerikaner verständigten die deutsche Polizei. Der 47-Jährige musste mit zur Polizeidienststelle. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Die Polizei leitete gegen den Mann ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr ein. |erf

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631-369-1080

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell