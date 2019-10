Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve- Verkehrsunfall/ Rollerfahrer gestürzt

Kleve (ots)

Am Donnerstag (17. Oktober 2019) gegen 13.15 Uhr stürzte auf der Hoffmannallee ein Rollerfahrer und verletzte sich schwer. Der 66-jährige Klever fuhr auf seinem Roller die Hoffmannallee in Richtung Innenstadt, als er in Höhe der Siegertstraße durch eine Vollbremsung zu Fall kam. Er sah den Kia Sorento einer 30-jährigen Reeserin von der Siegertstraße in den Einmündungsbereich der Hoffmannallee fahren und bremste seinen Roller stark ab. Zwischen den Fahrzeugen kam es zu keinem Zusammenstoß. Der 66-Jährige verletzte sich durch den Sturz schwer und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Zeugenhinweise bitte an die Polizei Kleve unter Telefon 02821 5040. (as)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell