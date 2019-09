POL-ME: Mittags mit 1,4 Promille am Steuer - Velbert - 19090130

Polizei Mettmann

Quasi den "richtigen Riecher" bewiesen Einsatzkräfte der Velberter Polizei am Montagmittag des 23.09.2019, als sie gegen 12.20 Uhr einen silbergrauen PKW Mercedes mit Ennepetaler Kennzeichen auf der Kohlenstraße im Velberter Ortsteil Nierenhof anhielten und kontrollierten. Denn aus dem Wagen und aus der Atemluft des 70-jährigen Fahrers aus Essen schlug ihnen deutlich wahrnehmbarer Alkoholgeruch entgegen. Ein an Ort und Stelle freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab dann auch einen Wert von 0,69 mg/l, was einem Umrechnungswert von annähernd 1,4 Promille entspricht.

Die Polizei leitete ein Strafverfahren gegen den 70-jährigen Essener ein. Zur Beweisführung wurde die ärztliche Entnahme einer Blutprobe angeordnet und durchgeführt. Den Führerschein des Beschuldigten, dem bis auf weiteres jedes weitere Führen von führerscheinpflichtigen Kraftfahrzeugen untersagt wurde, stellte die Polizei sicher.

