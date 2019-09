Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: ABC-Einsatz für die Feuerwehr -Gasgeruch in Grundschöttel-

Wetter (Ruhr) (ots)

Zu einem ABC-Einsatz musste die Freiwillige Feuerwehr Wetter (Ruhr) am Dienstag, den 17.09.2019 gegen 15:00 Uhr ausrücken.

Mehrere Anwohner hatten im Bereich der Straße Am Rohlande einen unbekannten Geruch wahrgenommen. Die eingesetzten Kräfte der Löschzüge Volmarstein / Grundschöttel, Alt-Wetter und der Löschgruppe Wengern erkundeten nach ihrem Eintreffen sofort den betroffenen Bereich. Zusätzlich wurde umgehend der zuständige Gasversorger zur Einsatzstelle angefordert.

An verschiedenen Punkten, unter anderem an einer Gasübergabestation und an einer Baustelle, führten die Einsatzkräfte Kontrollmessungen durch. Zusätzlich wurden die vorhandenen Gasanschlüsse in den Kellern der Häuser kontrolliert, sowie auf Balkonen gelagerte Gasflaschen überprüft. Ein Gasleck ließ sich im gesamten Bereich aber nirgendwo nachweisen, alle Messgeräte zeigten den Wert "Null".

Aufgrund aller negativen Messergebnisse und der Tatsache, dass auch keine unklaren Gerüche mehr wahrnehmbar waren, wurde der Einsatz nach gut eineinhalb Stunden abgebrochen und alle eingesetzten Kräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Versorgungsunternehmen konnten wieder zu ihren Standorten abrücken.

