Zu zwei Einsätzen mussten Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Wetter (Ruhr) am heutigen Montagmorgen ausrücken.

Bereits um 06:30 Uhr schrillten die Funkmelder des Löschzuges Volmarstein / Grundschöttel. Auf der Grundschötteler Straße war es in Höhe der Steinkampstraße aus noch ungeklärter Ursache zu einem Zusammenstoß von zwei Personenwagen gekommen. Hierbei wurde eine Person verletzt und nach Versorgung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gefahren. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle und klemmte die Batterien der Unfallfahrzeuge ab. Zusätzlich wurde der Brandschutz an der Einsatzstelle sichergestellt und auslaufende Betriebsmittel abgestreut. Nachdem ein PKW durch einen Abschleppwagen abtransportiert war, wurde die Straße in Zusammenarbeit mit der Polizei noch wieder frei gemacht, sodass der morgendliche Berufsverkehr wieder fließen konnte. Nach einer guten Stunde konnte der Einsatz beendet werden.

Um 09:43 Uhr wurde die Feuerwehr dann zum Ruhrtalcenter gerufen. Hier hatte die automatische Brandmeldeanlage Alarm ausgelöst. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte war das Einkaufszentrum bereits vorbildlich geräumt. Die Erkundung ergab, dass die Melder in einem Supermarkt im Untergeschoss des Gebäudes angeschlagen hatten. Für die Rauchentwicklung war aber zum Glück kein Brand verantwortlich, sondern Reinigungsarbeiten an einem Grill, wie sich vor Ort herausstellte. Der betreffende Bereich wurde sicherheitshalber noch mit einer Wärmebildkamera kontrolliert, danach konnte das Einkaufszentrum wieder frei gegeben werden. Die Kräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei waren hier rund dreißig Minuten im Einsatz.

