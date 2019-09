Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - Brandmeldealarm im Berufsbildungwerk

Wetter (Ruhr) (ots)

Die Feuerwehr Wetter (Ruhr) wurde am Freitagmorgen um 08:27 Uhr zu einem Brandmeldealarm im Berufsbildungswerk, Am Grünewald, alarmiert. Hier hatte im Bereich der Großküche im Untergeschoss die Brandmeldeanlage ausgelöst. Durch den Einsatzleiter konnte schnell festgestellt werden, dass der Wärmemelder berechtigt ausgelöst hatte. Aufgrund eines technischen Defektes war es an einem Konvektor zu einer Wärmeentwicklung gekommen. Das Gerät wurde vom Strom getrennt und die Weiternutzung bis zu einer technischen Überprüfung untersagt. Weitere Maßnahmen waren nicht erforderlich und der Einsatz konnte nach einer Stunde beendet werden.

