Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Mercedes Viano in Koblenz gestohlen

Koblenz (ots)

Am Freitag, 07.06.2019, 04.40 Uhr, stellte der Eigentümer eines Mercedes-Viano einen frischen Aufbruchschaden an seinem Fahrzeug fest und verständigte die Polizei. Der oder die Täter bauten offensichtlich mit der Absicht, das Fahrzeug kurzzuschließen, das Zündschloss aus. Nach der Anzeigenaufnahme wurde der Mercedes dem Eigentümer zur Obhut überlassen. Um 07.30 Uhr erfolgte ein weiterer Anruf des Geschädigten, welcher mitteilte, dass der Viano nun doch gestohlen wurde. Es wird davon ausgegangen, dass der oder die Täter bei der Tatausführung vom Fahrzeughalter gestört wurden und später, nach der Anzeigenaufnahme, zum Fahrzeug in der Straße "Im Bleidenberg", zurückkehrten um ihre Tat zu vollenden. Der Mercedes-Bus, Baujahr 2011, Farbe schwarz, hat das amtliche Kennzeichen MYK-XL 15. Hinweise bitte an die Kripo Koblenz, 0261-1032690.

