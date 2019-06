Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Mudersbach - Verkehrsunfall mit Flucht

Mudersbach (ots)

Ein 84-Jähriger Pkw-Fahrer verursachte am Montagnachmittag in Mudersbach-Niederschelder Hütte einen Verkehrsunfall und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der 84-Jährige hatte den Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Adolfstraße befahren. Beim vorwärts Rangieren kollidierte der Unfallverursacher mit der Anhängerkupplung eines geparkten Pkw. Der 84-Jährige begutachtete seinen Pkw und stellte einen Schaden fest. An dem Pkw mit Anhängerkupplung konnte der 84-Jährige nach eigenen Angaben keinen Schaden feststellen und entfernte sich von der Unfallstelle. Ein aufmerksamer Zeuge hatte den Verkehrsunfall beobachtet und konnte das Kennzeichen des Verursachers mitteilen. Nach Angaben der Geschädigten entstand leichter Sachschaden.

