Zweibrücken (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am 05.12.2018 gegen 19.20 Uhr beschädigte nach Zeugenangaben der Fahrer einer grauen bzw. silberfarbenen Mercedes-Limousine (vermutlich C-Klasse) mit KL-Kennzeichen auf dem Parkplatz des Fashion Outlet beim Rückwärtsausparken einen in der gegenüberliegenden Parkbox abgestellten weißen Skoda Fabia erheblich. Am geparkten Pkw entstand Sachschaden von ca. 2.000 EUR. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht weitere Zeugen des Unfallgeschehens.

