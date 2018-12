POL-PDPS: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Pirmasens (ots) - Am Mittwoch, den 05.12.2018, gegen 17:15 Uhr ereignete sich auf der B 10, in Höhe der Anschlussstelle Pirmasens OT Fehrbach ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 30-jähriger Mann aus der Ukraine befuhr mit seinem LKW die B 10 aus Richtung Landau kommend in Richtung Zweibrücken. Wegen eines Getriebeschadens an der Sattelzugmaschine kam der LKW in Höhe des Fehrbachtunnel auf dem rechten Fahrstreifen zum Erliegen. Ein 25-jähriger Mann aus dem Saarland erkannte dies rechtzeitig und konnte seinen PKW auf dem rechten Fahrstreifen hinter dem LKW zum Stillstand bringen. Ein 31-jähriger Mann aus Pirmasens musste mit seinen PKW auf den linken Fahrstreifen ausweichen, da er den LKW zu spät erkannte. Eine 22-jährige Frau aus Zweibrücken, welche sich bereits auf dem linken Fahrstreifen befand, konnte ihren PKW nicht mehr abbremsen und fuhr auf den PKW des 31-jährigen Mannes auf. Beide PKW wurden hierbei erheblich beschädigt. Die 22-jährige Frau aus Zweibrücken, sowie eine weitere Frau aus Pirmasens wurden hierbei leicht verletzt und wurden in das Städtische Krankenhaus Pirmasens verbracht. Die beiden PKW, sowie der LKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Von dem 30-jährigen LKW Fahrer wurde eine Sicherheitsleistung einbehalten, da dieser die Gefahrenstelle nicht ausreichend abgesichert hatte. Die B 10 war in dem Zeitraum von 17:45 Uhr bis 21:00 Uhr wegen der Verkehrsunfallaufnahme, sowie Säuberung der Fahrbahn gesperrt.

