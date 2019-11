Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr: Junge rennt über Straße und wird von Auto erfasst - leicht verletzt

Freiburg (ots)

Ein 9 Jahre alter Junge ist am Dienstagmorgen, 12.11.2019, in Wehr über die Straße gerannt und wurde dabei von einem Pkw erfasst. Der Junge erlitt leichte Verletzungen. Nach seiner ambulanten Versorgung konnte er die Kinderklinik noch am selben Tag wieder verlassen. Zum Unfall war es gegen 07:00 Uhr am Bahnhofsplatz gekommen. Im Bereich einer Überquerungshilfe wurde der Junge vom Wagen eines 61 Jahre alten Mazda-Fahrers touchiert, als dieser in Richtung einer Bushaltestelle lief. Der Junge erlitt eine Beinverletzung. Der Rettungsdienst war vor Ort und kümmerte sich um den Verletzten. Sachschaden entstand keiner.

