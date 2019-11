Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Betrunkener Mann tanzt mit herunter gelassener Hose - Zeugensuche!

Freiburg (ots)

Ein Betrunkener hat am Dienstagmittag, 12.11.2019, mit heruntergelassener Hose vor einem Geschäft in der Bad Säckinger Innenstadt getanzt. Der 21-jährige wurde in Gewahrsam genommen. Gegen 16:25 Uhr war es vor einem Geschäftsgebäude in der Alten Basler Straße zu dem Vorfall gekommen. Der deutlich alkoholisierte Mann lies dort seine Musikbox laufen und tanzte dazu, zumindest kurzzeitig auch mit entblößtem Unterbleib. Zeugen dieses Vorfalls wurden drei Mädchen, wovon eines die Polizei verständigte. Der gegenüber der Polizei aufbrausende und aggressive Mann wurde in Gewahrsam genommen. Der Test mit einem Alcomaten ergab knapp 2,6 Promille. Neben den Mädchen müssten den Vorfall auch andere Passanten gesehen haben. Zur Klärung des genauen Geschehensablauf bittet das Polizeirevier Bad Säckingen, dass sich Zeugen dort melden (Kontakt 07761 934-0).

