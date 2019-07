Feuerwehr Gelsenkirchen

FW-GE: Schwerer Verkehrsunfall hinterlässt ein Bild der Verwüstung

Gelsenkirchen (ots)

Sehr viel Glück hatte bei einem schweren Verkehrsunfall der betroffene Fahrer, er wurde nur leicht verletzt.

Am Montag 29.07.2019 um 20.01 Uhr erreichten mehrere Anrufe aus dem Ortsteil Feldmark die Feuerwehrleitstelle und meldeten einen schweren Verkehrsunfall mit einem PKW der in eine Straßenbahn Haltestelle über ein Gleisbett gefahren sein soll. Nach dem Eintreffen zeigte sich den eingetroffenen Einsatzkräften ein Bild der Verwüstung. Die gemeldeten Schilderungen konnten durch die Einsatzkräfte bestätigt werden. Zum Unglückszeitpunkt warteten keine Kunden auf die Straßenbahn, sodass es dort keine Verletzten zu beklagen gab. Es wurde auch niemand durch umherfliegende Teile verletzt. Nur der Fahrer des Unfallwagen wurde leicht verletzt, er wurde durch den anwesenden Notarzt und der Rettungswagen-Besatzung medizinisch untersucht und zur weiteren Behandlung ins nächstgelegene Krankenhaus transportiert. Nach kurzer Behandlung konnte er das Krankenhaus wieder verlassen. Die Unfallstelle wurde durch die Feuerwehr weiträumig abgesperrt sowie das betroffene Fahrzeug gesichert. An der Einsatzstelle wurde der Löschzug Altstadt durch den Löschzug Heßler sowie dem Führungsdienst der Zentralen Feuer- und Rettungswache Buer unterstützt. Insgesamt waren 29 Einsatzkräfte vor Ort. Gegen 21.51 Uhr war der Einsatz beendet. Zur Unfallursache hat die Polzei die Ermittlungen aufgenommen.

