Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Geldbörse entwendet und EC-Karte missbräuchlich benutzt

Rinteln (ots)

(swe). Am Dienstag entwendete gegen 12.30 Uhr ein bislang unbekannter Täter die Geldbörse einer 77-jährigen Geschädigten aus deren am Einkaufswagen hängenden Handtasche. Neben div. Ausweispapieren und Bargeld befand sich darin auch eine EC-Karte, mit der der Täter im Anschluss unberechtigt Geld vom Konto der Geschädigten abhob. Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang noch einmal dringend davor, PIN Nummern von EC-Karten zusammen mit den Karten aufzubewahren.

