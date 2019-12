Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Einbruch in Reihenhaus

Bückeburg (ots)

(PP) In der Zeit vom 30.11., 11:00 Uhr bis zum 02.12., 11:15 Uhr nutzten bislang unbekannte Täter die urlaubsbedingte Abwesenheit der Bewohner eines an der Jägerstraße in Bückeburg gelegenen Reihenhauses und hebelten an diesem ein Fenster auf. Im Anschluss wurde insbesondere das Schlafzimmer nach Wertgegenständen durchsucht. Zum möglichen Diebesgut kann zur Zeit noch keine Angabe gemacht werden. Zeugen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe bemerkt haben, werden gebeten, sich unter Telefonnummer 0572295930 mit der Polizei in Bückeburg in Verbindung zu setzen.

