Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg-Verkehrssicherheitswoche - Polizei zieht Resümee

Nienburg (ots)

(BER)Am Freitagmittag, 29.11.2019 beendete die Polizei in Nienburg ihre letzte Verkehrssicherheitswoche (VSW) in diesem Jahr mit einer Präventionsaktion auf Nienburgs Großparkplätzen. Hier führten die Beamtinnen und Beamte viele Aufklärungsgespräche mit dem Ziel, für das Thema Verkehrsunfallfluchten zu sensibilisieren. Die sogenannten "Parkplatzrempler" bei denen sich ärgerlicherweise viele Verursacher unerkannt entfernen, machen einen Großteil der Verkehrsunfallfluchten aus. Die unter dem Motto "Sicher und sichtbar durch die dunkle Jahreszeit" stehende VSW wurde zeitweise durch den Landkreis mit mobilen Geschwindigkeitsüberwachungen unterstützt. Zur Statistik ein paar Zahlen: 2 Strafanzeigen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, 1 Strafanzeige wegen Diebstahl/Hehlerei mit einem entwendeten Fahrrad, 1 Blutprobenentnahme wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss, 1 Sicherheitsleistung in Höhe von 115 EUR bei einem Ausländer wegen eines Rotlichtverstoßes, 15 Verwarnungen und 5 Anzeigen wegen Geschwindigkeitsverstößen vom Laser-Messtrup der Polizei ermittelt, 333 Verwarnungen und 27 Anzeigen (2 mit einem zu erwartenden Fahrverbot) durch das Messgerät des Landkreises, 10 Verstöße gegen die Gurtpflicht, 23 Ablenkungsverstöße wegen der unerlaubten Nutzung von Mobiltelefonen, zweimal davon bei Fahrradfahrern sowie 34 Fahrzeuge mit defekten lichttechnischen Einrichtungen. "Erfreulich war die durchweg positive Resonanz in der Bevölkerung," resümierte Einsatzleiter Markus Götze den Einsatz. "Selbstverständlich kontrollieren wir auch außerhalb solcher Schwerpunktaktionen," ergänzt der Sprecher der Polizeiinspektion (PI) Nienburg/Schaumburg, Axel Bergmann. Verkehrssicherheitswochen werden im Schnitt zwei - dreimal im Jahr in den 6 Kommissariaten sowie am Sitz der PI in Nienburg durchgeführt - in dieser Woche zum Beispiel in Stadthagen.

Rückfragen bitte an:



Axel Bergmann

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg

Presse-und Öffentlichkeitsarbeit

Amalie-Thomas-Platz 1

31582 NIENBURG



Telefon: +49 5721/4004-107 und +49 5021 9778-104

Fax: +49 5721 4004-250

Mobil: +49 1759324536

Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell