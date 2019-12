Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Ladendiebstähle

Obernkirchen/Luhden (ots)

(ma)

Ein vermutlich unter Drogen-oder Medikamenteneinfluss stehender 37jähriger Obernkirchener ist am Samstag gg. 11.10 Uhr dem Personal in einem Supermarkt an der Neumarktstraße in Obernkirchen aufgefallen, weil dieser sich Lebensmittel in die Kleidung steckte und offenbar stehlen wollte.

Der Mann reagierte auf das Ansprechen des Marktleiters äußerst aggressiv und musste bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden.

Die Beamten stellten neben dem Diebesgut ein mitgeführtes Messer und Drogen bei dem Obernkirchner sicher. Dem Ladendieb wurde eine Blutprobe auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Bückeburg bzw. dem Amtsgericht Bückeburg entnommen.

Die Polizei hat zwei Ermittlungsverfahren gegen den Obernkirchener wegen des Tatverdachts des räuberischen Diebstahls und Verstoß nach dem Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Auf ähnlich aggressive Ladendiebe traf eine Angestellte eines Einkaufsmarktes in Luhden an der Eilser Straße. Drei Frauen passierten am Freitag gg. 13.15 Uhr den Ausgangsbereich des Supermarktes, als an der Sicherheitsschleuse Alarm ausgelöst wurde.

Die Angestellte wollte die Frauen zur Rede stellen, die sich jedoch nicht aufhalten ließen und sich ihren Fluchtweg sicherten, indem sie die 29jährige Angestellte mit Pistazientüten bewarfen.

Ob nun Waren entwendet wurden, ließ sich bislang nicht feststellten.

Die Frauen fuhren mit einem Pkw Mercedes mit Herner Zulassung davon.

Das Autokennzeichen des Mercedes ist vollständig bekannt, die weiteren Ermittlungen werden über die Polizei Herne mit einer Fahrzeughalterbefragung fortgesetzt.

