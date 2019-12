Bundespolizeiinspektion Bremen

BPOL-HB: Toilettenautomat im Bahnhof Lüneburg aufgebrochen

30.11.2019 ab ca. 03:00 Uhr

Unbekannte Täter haben den Kassenautomaten zur WC-Anlage im Bahnhof Lüneburg aufgebrochen und die Geldkassette gestohlen. Die Schadenshöhe ist noch unklar.

Der Aufbruch ereignete sich am Sonnabend in den frühen Morgenstunden ab ca. 03:00 Uhr. Mit einem Trennschleifer wurde die Verriegelung abgeschnitten, was Lärm und Funkenflug verursacht hat. Die Bundespolizeiinspektion Bremen bittet um Zeugenhinweise: Telefon 0421/162995

