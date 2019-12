Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Untersuchungshaft nach Drogenfund

PK Bad Nenndorf (ots)

(koe.) Am Samstagmorgen teilte die Vermieterin einer Pension in Bad Nenndorf der Polizei Bad Nenndorf mit, dass in einem Zimmer durch eine Reinigungskraft eine weiße Substanz gefunden worden sei. Sie vermutete, dass es sich dabei im Drogen handeln würde und rief deshalb die Polizei. Die eintreffenden Beamten konnten diesen Verdacht dann bestätigen. Ein Richter ordnete die Durchsuchung an. Der Gast selbst wurde während der Durchsuchung der Räumlichkeiten vor der Pension angetroffen und vorläufig festgenommen. Der 24-Jährige Bad Nenndorfer wurde einem Haftrichter vorgeführt, der aufgrund der Menge der beschlagnahmten Drogen einen Untersuchungshaftbefehl erließ.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

Polizeikommissariat Bad Nenndorf

Hauptstraße 18

31542 Bad Nenndorf

Telefon: 05723/94610

E-Mail: postststelle@pk-bad-nenndorf.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg

/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell