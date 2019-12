Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Einbruch in Einfamilienhaus

Bückeburg (ots)

(PP) Im Zeitraum vom 01.12., 11:00 Uhr bis zum 02.12., 17:20 Uhr überstieg bislang unbekannter Täter eine 1,75 m hohe Mauer im Tiggelweg in Röcke und gelangte über das Garagendach an ein rückwärtiges Fenster des Einfamilienhauses. Nachdem das Fenster aufgehebelt wurde, durchsuchte der Täter das Haus und entwendete nach ersten Erkenntnissen eine geringe Menge Kochsalzlösung. Zeugen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe bemerkt haben, werden gebeten, sich unter Telefonnummer 0572295930 mit der Polizei in Bückeburg in Verbindung zu setzen.

