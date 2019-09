Polizei Coesfeld

POL-COE: Havixbeck, Grüner Weg/ Lebensmittelpackung kokelt auf Herd

Coesfeld (ots)

Eine auf dem eingeschalteten Herd kokelnde Lebensmittelpackung hat am Mittwochmorgen (18. September, 8.47 Uhr) am Grünen Weg in Havixbeck für einen Einsatz von Feuerwehr und Polizei gesorgt. Ein Nachbar hatte den Rauchmelder gehört, die Feuerwehr gerufen und die verrauchte Wohnung mit Hilfe eines Zweitschlüssels geöffnet. Die Brandschützer beseitigten das Problem rechtzeitig und lüftete gut durch. Ein Brandschaden ist nicht entstanden.

Rückfragen bitte an:



Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell