Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Tüllinghofer Straße/ Fußgänger zwingt Autofahrerin zu Ausweichmanöver

Coesfeld (ots)

Die Polizei bittet Zeugen einer Unfallflucht am Dienstagabend (17. September, gegen 21.30 Uhr) auf der Tüllinghofer Straße in Lüdinghausen, sich zu melden. Eine Autofahrerin (34) aus Lüdinghausen wurde durch einen Fußgänger, der in Nähe einer Bushaltestelle auf die Fahrbahn getreten war, zu einer Vollbremsung und einem Ausweichmanöver gezwungen. Ihr BMW stieß gegen einen Bordstein und wurde beschädigt. Der unbekannte Fußgänger lief davon und wird jetzt gesucht. Zeugenhinweise: 02591/7930

