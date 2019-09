Polizei Coesfeld

POL-COE: Rosendahl, Osterwick, Fabianus-Kirchplatz/ Einbruch in Jugendtreff

Coesfeld (ots)

Unbekannte haben in Kellerräumen der Rosendahler Kirchengemeinde Ss. Fabian und Sebastian einen Billardtisch und weitere Spielgeräte sowie Türen mit Farbe beschmiert. Die Räume werden als Jugendtreff genutzt. Der oder die Täter hatten ein Fenster aufgehebelt und sich so Zutritt ins Gebäude verschafft. Außerdem stahlen die Einbrecher eine Geldkassette. Tatzeit: zwischen Donnerstag (12. September), 20 Uhr und Montagmorgen, 8 Uhr. Wer etwas beobachtet hat wird gebeten, sich bei der Polizei in Coesfeld zu melden: 02541/140

