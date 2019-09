Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Siemensstraße/ Einbrecher flüchten mit gestohlenem Firmenwagen

Coesfeld (ots)

Mindestens zwei bislang unbekannte Täter sind am Montag (16. September) im Zeitraum zwischen 16 und 17 Uhr in ein Wohn- und Geschäftshaus an der Siemensstraße in Nottuln eingebrochen. Die Einbrecher hatten ein Fenster aufgehebelt. Sie durchsuchten die Wohnräume und einige der angrenzenden Geschäftsräume. Neben Geld und Wertgegenständen stahlen sie den Schlüssel eines Firmenwagens. Mit diesem, einem schwarzen VW T5, fuhren sie kurz darauf auf die A43 in Fahrtrichtung Wuppertal auf. Eine Zeugin hatten den Firmenwagen dort gesehen. Am Steuer saß ein etwa 30 Jahre alter, braunhaariger Mann. Im Wagen sah die Zeugin einen weiteren Mann. Die Suche nach dem Fahrzeug und den Tätern verlief bislang erfolglos. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Dülmen zu melden: 02594/7930

Rückfragen bitte an:



Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell